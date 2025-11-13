ボートレース三国のヴィーナスシリーズ第17戦「三国プリンセスカップ」は13日、2日目が終了した。巻き返しに成功した。2日目の赤井星璃菜（30＝大阪）は1、2着。初日の6着をばん回する活躍を見せた。絶好枠の後半9Rこそ金田幸子に2コース差しを許したが、ターンミスがあっただけで確かなエンジンパワーは示している。「めちゃくちゃ落として回っても出ていったし、2日目前半も舟の返りは良かった」と手応えをつかんでいる