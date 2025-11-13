笹川スポーツ財団が13日、青少年の「好きなスポーツ選手」調査の結果を発表した。調査は2年置きに実施され今回が4回目。2025年6〜7月に12〜21歳の青少年を対象に調査し、282名の名前があげられた中、1位が大谷翔平（野球）19.9％、2位が石川祐希（バレーボール）4.5％、3位が郄橋藍（バレーボール）3.2％となった。大谷翔平は19、21、23年調査に続く4回連続の1位。2位と15.4ポイント差の圧巻の1位。バレーボール選手が