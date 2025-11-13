乃木坂46・岡本姫奈（21）が13日までに自身のインスタグラムを更新。黒ミニスカ＆ロングブーツコーデ姿を投稿した。岡本は「絶妙に傾いてる不思議なベンチ」と記した。そして美脚際立つ黒ミニスカート＆ロングブーツコーデ姿でベンチに座っている写真などを公開した。ファンからは「まさにビジュ最強」「コーデめっちゃすき」「オシャレすぎて泣ける」などの声が上がった。