13日の参議院予算委員会で、ネット上に虚偽の情報やデマに対する規制について論戦が交わされた。【映像】ネット上のデマ規制めぐり神谷代表vs高市総理参政党の神谷宗幣代表が「コロナワクチンの時、アメリカでグーグルやメタ社に対して一定の削除や制限を政府が求めていて、日本でもワクチンというだけで動画が消されるということがあったが、こういったことがアメリカや日本であったということを総理は認知されているのか？」