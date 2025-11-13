“女芸人マニア”として知られているお笑いコンビ「馬鹿よ貴方は」の新道竜巳が、これから“馬鹿売れ”しそうな女芸人を紹介するこの連載。今回は、結成わずか５か月で女芸人ナンバーワン決定戦「ＴＨＥＷ２０２５」準決勝に進んだ、ブレーク間近の女性コンビを紹介する――。【プロフィル】コンビ名‥南天結成‥２０２５年６月事務所‥ＳＭＡＮＥＥＴＰｒｏｊｅｃｔ写真右‥天野裕加里生年月日‥１９８１年１０