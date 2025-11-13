ナ・リーグのサイ・ヤング賞はパイレーツのポール・スキーンズ投手（２３）が全会一致で選ばれ、２位はフィリーズ・サンチェス投手（２８）、３位がドジャース・山本由伸投手（２７）となった。スキーンズは投票記者の全３０人から１位票を集め、サンチェスは全員から２位票を獲得。山本は３位に１６票、４位に１１票、５位に２票で、１位、２位には１票も入らなかった。ローテを守って１２勝８敗、防御率２・４９の好成績を残