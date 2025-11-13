笹川スポーツ財団（東京・港区）は１３日、青少年を対象にした「好きなスポーツ選手」の調査結果を公表し、バレーボール男子日本代表をけん引する主力選手が上位に名を連ねた。最新の調査は６〜７月に実施され、１２〜２１歳の青少年１４３８人が回答。全体の１位は米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手だったが、２位はイタリア１部ペルージャで活躍する石川祐希、３位にはサントリーで主将を務める高橋藍がランクインした。