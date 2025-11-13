宮沢氷魚（31）が12日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。スマホを気にする時間帯を明かした。番組のテーマは「スマホ依存な女＆スマホ音痴な女」。収録中にスマホが気になるという話題から、宮沢は「ないですね」と答えた。宮沢は「でも平日の午後6時から9時半の間は気になる時間なんですよ。野球好きなので、プロ野球の速報を常に見ていたい」と明かした。“スマホ依存派”のふせえりは「私もそれ