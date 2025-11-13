フィギュアスケートの世界ジュニア女王・島田麻央（木下グループ）が１３日、都内で行われた「第８回服部真二賞」授賞式に出席し、周囲へ感謝の言葉を伝えた。今季はジュニアグランプリ（ＧＰ）シリーズで２連勝を飾り、上位６選手で争うＧＰファイナル（１２月、愛知・ＩＧアリーナ）進出が決定。またフリー曲にロックバンド「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩ作曲の「Ｍｉｒａｃｌｅ（ミラクル）」を採用した縁で、ディナ