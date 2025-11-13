11月7日、フワちゃんは自身の公式Xで、リングの上で土下座する形で《皆様ご無沙汰しております》と切り出し、《この一年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました》と昨年8月のやす子（27）への不適切発言を陳謝。さらに《本日を持ちまして、女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します》と続けて活動再開を発表した。昨年9月にも本誌でお伝えしていたフワちゃんのスターダム入り