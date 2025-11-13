【モデルプレス＝2025/11/13】フリーアナウンサーの青木裕子が11月13日、自身のInstagramを更新。息子と東京ディズニーランドを訪れた様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】ナイナイ矢部の妻「おしゃれ」親子コーデで息子とディズニー満喫◆青木裕子、親子リンクコーデで息子とディズニー満喫青木は「先日、久々にディズニーランドへ行ってきました」と報告。「小学生3人グループの付き添いでしたが、付き添いの割に私もしっか