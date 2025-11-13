今日13日、気象庁はこの先の1か月予報を発表。来週にかけては今季これまでで一番の寒気が南下し、一気に寒くなるものの、寒さや雪は長く続かず一時的。11月下旬から12月半ばにかけて、寒気の南下は弱く、北日本を中心に気温が平年よりも高い見込み。寒暖差が大きい見通し。数値予報モデルによる予測結果今日13日(木)、気象庁はこの先の1か月予報を発表しました。1か月平均の海面気圧は、中国東北区付近で気圧が平年より低く、シベ