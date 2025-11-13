西野金陵多度津工場で行われた初しぼり香川・多度津町 ひと足早い、冬の訪れです。香川県多度津町の酒造会社の工場で新酒の「初しぼり」が行われました。 西野金陵多度津工場で初しぼりを祝う神事が行われ、しぼりたての新酒を神前に供えました。 三豊市でこの秋に収穫した新米、「オオセト」を使って10月19日から仕込んだ新酒です。 西野金陵によりますと2025年は夏の猛暑の影響で新米の見た目はよくないも