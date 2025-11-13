宝塚歌劇団は13日、公式サイトを通じて、2026年の雪組公演ラインナップを発表した。萩尾望都氏原作の『ポーの一族』を上演する。【動画】白パンツに青ジャケットを羽織り、さっ爽と歩く宝塚月組男役スター・風間柚乃主演は、朝美絢、音彩唯。雪組の新トップお披露目公演となる。宝塚大劇場で2026年7月11日〜8月23日、東京宝塚劇場で9月12日〜10月25日に上演。■ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』原作／萩尾望都「ポーの一