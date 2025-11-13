宝塚歌劇団は１３日、２０１８年に花組で上演されたミュージカル・ゴシック「ポーの一族」を、雪組が来年再演することを発表した。トップスター・朝美絢が、妖しくもミステリアスな不老不死のエドガーを演じる。また、本公演でトップ娘役に就任する音彩唯の新トップコンビ大劇場お披露目公演となる。公演期間は来年７月１１日〜８月２３日まで宝塚大劇場で。９月１２日〜１０月２５日まで東京宝塚劇場で上演される。