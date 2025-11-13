セガ ラッキーくじオンラインに、Esther Kim氏がデザインした、POPでガーリーなテイストのウサギのキャラクター「エスターバニー」が登場！“ラブ”をテーマ展開される商品には、セガ限定のオリジナルデザインのグッズもラインナップされます☆ セガ ラッキーくじオンライン「エスターバニー」 価格：1回770円(税込) + 送料660円※税込・初回購入時のみ送料がかかりますくじ販売期間：2025年11月13日11:00〜2026年