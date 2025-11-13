サッカー日本代表の森保一監督（57）が13日、国際親善試合ガーナ戦（14日、豊田スタジアム）の前日会見に出席した。森保監督は左手骨折で代表活動を辞退したGK鈴木彩艶（パルマ）に言及。「彩艶のケガはチームにとっても本人にとっても、とても痛いケガだったと思います」とした上で「まずは焦らずプレーできる状態に、確実に回復してくれることを切に願っています」と慮った。そして、鈴木に代わり、ガーナ戦に出場するGKと