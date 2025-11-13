１５日に開幕する「デフリンピック東京大会」にあわせて、耳が聞こえなくてもコミュニケーションできるツールの開発が進められている。キーワードはＡＩ（人工知能）だ。手話×ＡＩで何ができるようになるのか、可能性や課題を探った。（デジタル編集部反保真優）手話を瞬時に文字に変換ソフトバンクが開発中の「ＳｕｒｅＴａｌｋ（シュアトーク）」は、カメラ付きのタブレット端末を介して、リアルタイムで手話を文字に変換