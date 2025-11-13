政府は、近く策定する経済対策で「おこめ券」の活用を盛り込む方針です。Qおこめ券とは。A図書カードやビール券と同じ金券の一種で、贈答用などに用いられています。Q使用方法は。A全国のスーパーやドラッグストアなど、おこめ券を取り扱う幅広い店舗で使えます。Q1枚の価格は。A500円です。使う際は印刷代といった経費を差し引き、440円分となります。Q政府はどのように配ることを想定していますか