気象庁は先ほど、沖縄県に線状降水帯の予測情報を発表しました。沖縄県本島地方では今日13日夜遅くから14日未明にかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。11月に線状降水帯の予測情報がでるのは初めてです。沖縄本島ではすでに降った雨の影響で地盤の緩んでいる所があるため、土砂災害に厳重に警戒するとともに河川の増水、氾濫などにも注意して下さい。ハザードマップや避難場所・避