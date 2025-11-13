タレントの若槻千夏（41）が12日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。番組収録中にLINEを返し、MCのくりぃむしちゅー上田晋也から叱られた。番組のテーマは「スマホ依存な女＆スマホ音痴な女」。収録中にスマホが気になるという話題になった。“依存派”の若槻は「（収録中も）気になりますし、すみません。正直VTR中にLINE返しました」とざんげし、笑わせた。上田は「返すな！」と大声を張り上げてつ