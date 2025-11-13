サッカー日本代表の森保一監督は１３日、国際親善試合ガーナ戦（１４日・豊田ス）に向け、愛知・豊田市内で前日会見を行った。＊＊＊森保監督はガーナ戦のスタメン選考について「まだ確定しているわけではない」と前置きし、会見後に行われる最終トレーニング後に決定する方針を示した上で「ブラジル戦のスタメンが中心」と語った。指揮官は「必然的に１人は代わる」と話し、今活動招集外のＧＫ鈴木彩艶のポジション