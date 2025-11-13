10月の企業倒産が今年最多を記録しました。帝国データバンクによると、10月の全国の倒産件数は、去年の同月と比べて4%ほど増加し965件でした。5か月連続で前年を上回り、10月としてはリーマン・ショック翌年の2009年以降で最多となりました。 【写真を見る】10月の“企業倒産”今年最多 増えているのは ｢あきらめ型倒産｣ 外国人投資家の影響で不動産業界にも影響？ 業種別ではサービス業が最も多く243件となっ