美川憲一さん歌手の美川憲一さんが13日、パーキンソン病を患っていることを所属事務所を通して発表した。投薬治療とリハビリを続け、12月に愛知県豊田市と長崎市で開催予定の公演から芸能活動を再開する意向だという。事務所によると、美川さんは洞不全症候群と診断され、9月にペースメーカーの装着手術を実施。術後の経過は順調だったが、リハビリ中に違和感を抱いて精密検査を受け、パーキンソン病であることが判明した。