【モデルプレス＝2025/11/13】女優の木村文乃が11月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。品数豊かな手料理の写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】38歳女優「お店みたい」色鮮やかな料理並んだ食卓◆木村文乃、色鮮やかな料理の数々を公開木村は「ごはんも作ってるんだけど投稿が全然追いついてないね」とコメントし、手作りした豪華な食卓の写真を公開。中央にはひき肉とトマトの煮込み料理が盛られ、あさりのお味