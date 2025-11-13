【新華社杭州11月13日】中国浙江省桐郷市の烏鎮では、朝もやが町を包み、石橋が静かに姿を現す。水路を舟が行き交い、光が水面に揺らめく。町の1日は、一服の清らかなお茶で始まり、家々の明かりと人々の語らいで幕を閉じる。ここでは時間の流れがゆるやかで、水辺の潤いと太陽の光が人々の暮らしを少しずつ磨き上げる。江南水郷とは、風景であるだけでなく、ゆったりと落ち着いた心のあり方でもある。