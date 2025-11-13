¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤¬13Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥¬¡¼¥ÊÀï¡Ê14Æü¡¢Ë­ÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£µ­¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ä¾µå¤Ê¼ÁÌä¤â¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¤Þ¤À³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î»î¹ç¤«¤é¤ÏÉ¬Á³Åª¤Ë¿Í¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¿ÍÊÑ¤ï¤ë¤«¤Ïº£²ó¤ÎÂÐÀï¤Ç»î¤¹ÉôÊ¬