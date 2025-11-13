クラシック音楽と幻想的なアニメーションで世界を魅了し続けるディズニーの傑作『ファンタジア』。その世界観を纏う特別なカプセルコレクションが、ROSE BUD（ローズ バッド）より登場します。可憐でユーモラスなキャラクターたちや象徴的なシーンがデザインに落とし込まれた、ファッションとアートが融合した限定ライン。11月14日（金）より発売される注目アイテムをご紹介します♪ R