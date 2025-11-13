１３日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２１８円５２銭（０・４３％）高の５万１２８１円８３銭だった。２日連続で上昇した。前日の米株式市場で、ダウ平均株価（３０種）が最高値を更新した流れを引き継ぎ、東京市場では中間決算の内容が好感された銘柄を中心に上昇した。日本時間１３日午前、米国で過去最長に及んだ政府機関の一部閉鎖が終了する見通しとなったことも、投資家心理の支えとなった