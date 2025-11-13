国民民主党のロゴマーク国民民主党が、市区町村単位の政党支部の新規設立を当面の間、原則として行わない方針を決めたことが分かった。12日付で党内に通知。国民民主は企業・団体献金の受け手規制を主張しており、献金の受け皿となる政党支部を拡大する対応は望ましくないと判断した。関係者が13日明らかにした。通知では、市区町村単位の「行政区支部」が、主に献金の受け手としての役割を果たしてきたと記載。「党本部や都道