「阪神秋季キャンプ」（１３日、安芸）藤川球児監督が、この日臨時コーチとして合流した糸井嘉男ＳＡに、来春キャンプでも指導を依頼する考えを示した。「来れるといってくれましたから。お願いしたいです」と話した。藤川監督は糸井ＳＡへの期待について「どう見えるかというところ。熊谷以外は高校からプロに入った選手と育成選手になるので、通じるものが糸井ＳＡにはある。順風満帆というよりは、這い上がったという努力