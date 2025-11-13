フォーティネットジャパンは、同社初となるシャーシ型スイッチ製品「FortiSwitch-AX9000Gシリーズ」を、グローバル展開に先立ち、11月13日より日本市場で先行販売すると発表した。同製品は、アラクサラネットワークスとの連携により今年6月に立ち上げた新ネットワークブランド「FortiSwitch-AX（以下 FS-AX）」のファミリー製品。FortiSwitch-AX9004G（左：前面、右：背面）○FortiSwitch-AXシリーズの概要FortiSwitch-AXシリーズ