大リーグのサイ・ヤング賞が12日（日本時間13日）に発表され、ナ・リーグはパイレーツのポール・スキーンズ投手（23）が初受賞。MLBの公式インスタグラムでは恋人オリビア・ダンや両親らと祝う姿が公開された。メジャー2年目のスキーンズは今季32試合に登板し、10勝10敗ながら、両リーグ唯一の1点台となる防御率1・97と圧倒的な数字を残し、米野球記者協会員30人全員から1位票を集め、満票選出となった。白シャツにチノパン