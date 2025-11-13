東京証券取引所13日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸した。米政府機関の閉鎖解除への期待から、米経済の先行き不透明感が和らぎ買い注文が優勢となった。円安ドル高も追い風となった。終値は前日比218円52銭高の5万1281円83銭。東証株価指数（TOPIX）は22.39ポイント高の3381.72と最高値を更新。出来高は24億6649万株だった。