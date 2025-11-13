参院選の「1票の格差」訴訟の判決で、広島高裁岡山支部に向かう原告側の弁護士ら＝13日午後、岡山市北区最大格差3.13倍の「1票の格差」を是正しないまま実施された7月の参院選は投票価値の平等に反し違憲だとして、岡山選挙区の有権者が選挙無効を求めた訴訟の判決で、広島高裁岡山支部（井上一成裁判長）は13日「違憲状態」と判断した。無効請求は棄却した。同種訴訟は全国14の高裁・高裁支部に計16件起こされ、岡山支部判決