横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから48年となるのを前に、母親の早紀江さんが都内で集会に参加しました。横田早紀江さん（89）「真っ暗闇の中にボーンと家族が投げ出された感じで、息ができないような切なさで、泣き叫んでいるような毎日でした」横田早紀江さんはきょう（13日）、めぐみさんが拉致された当時について、こう振り返り、「今も元気でいることを信じている」と語りました。また、拉致問題について「私たちにはどう