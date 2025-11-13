１３日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、歌手の美川憲一がこの日、自身のＳＮＳでパーキンソン病であることと、洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）のためペースメーカーの埋め込み手術したことを公表したことを冒頭で報じた。ＭＣの宮根誠司氏は「美川さん、（心臓の）大変な手術をされた後ですけど、逆に言うと（パーキンソン病を）早期発見されたということでありますが