今年のエリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・０７年のダイワスカーレット（父アグネスタキオン）勝利を振り返る。前日発売で１番人気のダービー馬ウオッカが右寛ハ行で早朝に出走を取り消す混乱ムードのなか、ダイワスカーレットの強さだけが際立った。スタートを出てハナに立つと、鮮やかな独り舞台を演じた。完ぺきに折り合いをつけて、１