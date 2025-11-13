ＤｅＮＡは１３日、６日にタイラー・オースティン内野手、マイク・フォード内野手のウェーバー公示手続きを行い、本日付で自由契約としたと発表した。２０年に加入したオースティンは昨年１０６試合に出場。打率３割１分６厘、２５本塁打６９打点と大活躍し、首位打者のタイトルを獲得した。今季はけがでファーム調整が長引いた影響もあり、６５試合の出場に留まった。昨オフに自由契約となり、今年７月に再加入したフォード