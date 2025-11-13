元「モーニング娘。」タレントの辻希美と夫で俳優の杉浦太陽が、もうすぐ生後１００日を迎える第５子の夢空（ゆめあ）ちゃんを公開した。杉浦が１３日までにインスタグラムで「ユメちゃんもうすぐ１００日だね＃夢空＃ユメちゃん＃第５子＃生後３ヶ月」とつづり、夢空ちゃんがニッコリする写真をアップ。辻もこの日、ストーリーズで「おはようご機嫌さんで起床」とママを見つめる夢空ちゃんをアップした。ぱっちり二重で