香港Ｃ・Ｇ１（１２月１４日、香港シャティン競馬場・芝２０００メートル）への招待を受諾したベラジオオペラ（牡５歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）の鞍上は引き続き横山和生騎手＝美浦＝が執ることが分かった。１１月１３日、管理する上村調教師が明かした。同馬は今春の大阪杯で連覇を達成。宝塚記念２着後、放牧に出されていたが、すでに帰厩。初の海外遠征に向け、この日も栗東・ＣＷコースで７ハロン９９秒７