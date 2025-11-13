医療機器などを手がけるアボットジャパン合同会社は１３日、今月１４日の「世界糖尿病デー」に先立ち、都内で「ＣＧＭ×食事で挑む、一人ひとりの糖尿病ケア」記者発表会を開催。ゲストとして俳優・藤岡弘、が出席した。調理師免許を持つ藤岡は、下北沢病院栄養科科長・石田千香子氏監修のもと、糖尿病患者が楽しく気軽に取り入れられるオリジナルの食事レシピを考案。「歩く力を支えるワンパン高タンパク蒸し鶏」と「一椀で栄