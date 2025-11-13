２３年の日本ダービー馬タスティエーラ（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎、父サトノクラウン）がジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京・芝２４００メートル）に出走することをキャロットクラブが１３日、発表した。すでに招待されている香港Ｃ・Ｇ１との両にらみだったが、Ｄ・レーン騎手とのコンビ継続で国内のＧ１に出走することが決まった。２日の天皇賞・秋は８着に終わったが、秋２戦目で巻き返しを図る。