楽天グループ [東証Ｐ] が11月13日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結最終損益は1512億円の赤字(前年同期は1503億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結最終損益は268億円の赤字(前年同期は743億円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業利益率は前年同期の0.1％→1.3％に改善した。 株探ニュース