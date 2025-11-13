無免許運転の疑いで出水市の会社員の男(52)が逮捕されました。男は、10年以上前に運転免許の取り消し処分を受けていたということです。 道路交通法違反の無免許運転の疑いで逮捕されたのは、出水市高尾野町に住む会社員の男(52)です。 出水警察署によりますと、男は今月11日午前1時ごろ、出水市昭和町の市道で、公安委員会の運転免許を受けずに、軽ワゴン車を運転した疑いが持たれています。 パトロール中の警察官がふら