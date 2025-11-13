システム障害から 何を学ぶか？ 「セキュリティに完全ということはなく、特効薬はない」 こう話すのは、ウィルス対策ソフト『ウイルスバスター』を手掛けるサイバーセキュリティ専業大手、トレンドマイクロの関係者。 アサヒグループホールディングスを攻撃した世界的ランサムウェア集団「Qilin」はフィッシングメールと、機器の脆弱性を狙うのが得意の手口で知られている。ランサム