トランプ米大統領が現地１２日に米下院可決のつなぎ予算案に署名し、予算が成立したことに米株式市場がどう反応するかがが注目される。過去最長となっていた米連邦政府機関の閉鎖が解除されることに対するご祝儀的動きから米株式市場が大きく上昇するようであれば、リスク選好ムードが強まり、円が売られる可能性がある。 また、この海外市場では、欧英米の中銀関係者が相次いで発言することになっている。日本時間