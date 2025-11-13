【ユーロ圏】 フランス雇用統計（2025年 第3四半期）15:30 予想7.5%前回7.5%（失業率) ユーロ圏鉱工業生産指数（9月）19:00 予想0.7%前回-1.2%（前月比) 予想2.0%前回1.1%（前年比) ドイツ経常収支（9月）発表時刻未定 予想N/A前回83.0億ユーロ 【英国】 実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）16:00 予想0.2%前回0.3%（前期比) 予想1.4%前回1.4%（