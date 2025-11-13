豪ドルは雇用統計の強さに上昇＝オセアニア為替概況 豪ドルは9時半に発表された10月の雇用統計が予想外の強さを見せた。雇用者の伸びが予想を大きく上回り、失業率が予想以上に改善。雇用者数の増加は正規雇用によるもので非正規はマイナスとなるなど、内訳も強いものとなった。豪ドルドルは0.3635前後から0.6560前後まで急騰。昼前には0.6565を付けた。午後は少し調整も0.6553までにとどまっている。豪ドル円は101円10銭前後か