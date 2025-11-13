18:00ECB経済報告 ビルロワドガロー仏中銀総裁、IMF研究所会議出席 21:00グリーン英中銀委員、中央銀行の独立性について講演 22:00デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、金融政策について講演（質疑応答あり） エルダーソンECB理事、銀行監督会議出席 14日 0:30カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、会議開会挨拶（質疑応答なし） 2:00米週間石油在庫統計 2:15ムサレム・セントルイ